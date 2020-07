Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atlantia : dans le vert après une proposition à Rome Cercle Finance • 14/07/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Atlantia gagne 1,1% à Milan, au lendemain d'une proposition du groupe d'infrastructures au gouvernement italien pour résoudre le différend né de l'effondrement du Pont de Gènes en août 2018. La nouvelle proposition, destinée à éviter la révocation du contrat de concession, comprend une augmentation de 500 millions d'euros (de 2,9 à 3,4 milliards d'euros) de l'enveloppe proposée pour résoudre le conflit. 'L'acceptation de la proposition serait une bonne nouvelle pour Atlantia en ce qu'elle lèverait les incertitudes qui pèsent depuis deux ans sur le titre', reconnait Oddo BHF, qui reste toutefois à 'alléger' avec un objectif de cours de 15,2 euros.

Valeurs associées ATLANTIA MIL +1.89%