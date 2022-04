Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atlantia: Brookfield aurait fait une offre de rachat information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 12:54









(CercleFinance.com) - Brookfield aurait fait une offre pour le rachat d'Atlantia selon Bloomberg après avoir rencontré les Benettons à deux reprises en mars. L'acquisition d'Atlantia serait la plus grosse affaire de l'année indique l'agence de presse.



Aucun montant n'aurait été indiqué pour cette transaction souligne Bloomberg.



Ils pourraient faire équipe avec Actividades de Construccion y Servicios et le groupe de construction Florentino Perez pour prendre une participation majoritaire dans les concessions de routes à péage d'Atlantia rajoute Bloomberg.





Valeurs associées ATLANTIA MIL +8.34%