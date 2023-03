Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atland: recul de 42% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Atland publie un résultat net consolidé après impôt (en quote-part groupe) de 9,3 millions d'euros pour 2022, en recul de 42% en raison principalement du décalage sur 2023 du plan d'arbitrages et de l'impôt sur les sociétés sur les plus-values de cession.



Son EBITDA récurrent retraité s'est accru de 35% à 30,6 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en progression de 16% à 186,7 millions, une croissance des revenus emmenée par les activités d'asset management et gestion d'actifs (+29%).



Ces résultats permettent à la société foncière de proposer le versement d'un dividende en numéraire de deux euros par action au titre de l'exercice 2022, en progression de 14% par rapport à l'année précédente.





Valeurs associées ATLAND Euronext Paris +0.47%