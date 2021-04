Athymis Gestion lance le fonds thématique Athymis Gen Z adapté au monde de demain

Athymis Gen Z est un fonds d'actions internationales permettant d'exploiter toute la chaine de valeur liée à la Génération Z. L'univers d'investissement comprend aussi bien des acteurs du digital, de la consommation et les entreprises innovantes anticipant ou accompagnant les transformations en cours.

Les " Moonshots " sont des projets qui vont transformer nos 30 prochaines années, selon l'équipe de gestion d'Athymis, et feront partie intégrante du mode de vie de la Génération Z.

(AOF) - Athymis Gestion lance un nouvel FCP innovant : Athymis Gen Z. Ce fonds sera investi dans les entreprises cotées adaptées aux usages de la Génération Z, et dans les " Moonshots ", ces entreprises apportant des innovations de rupture. Ces deux thématiques sont, selon l'équipe Athymis Gestion, adaptées au monde de demain

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.