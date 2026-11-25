Paris, le 25 novembre 2026 - TF1 , premier groupe audiovisuel privé français, a choisi Ateme , leader mondial des solutions de compression, de diffusion et de streaming vidéo, comme partenaire technologique pour sa plateforme TF1+. Ateme accompagne TF1+ sur l'ensemble des écrans utilisés par ses spectateurs, depuis les différentes applications de TF1 jusqu'aux téléviseurs connectés, en passant par les plateformes des opérateurs télécoms et les services de streaming partenaires.

À mesure que TF1+ poursuit son développement, ses besoins évoluent également. Les contenus doivent désormais être diffusés sur un nombre croissant d'écrans et de plateformes partenaires, dans une diversité accrue de formats, tout en garantissant une haute qualité de diffusion et une maîtrise des coûts. Ateme fournit une infrastructure vidéo unique et flexible, permettant à TF1 de préparer ses contenus une seule fois, puis de les diffuser efficacement vers l'ensemble de ses canaux de distribution.

Un partenariat conçu pour accompagner la croissance :

Une efficacité à grande échelle . Grâce à l'efficacité d'Ateme en matière de bande passante, TF1 peut offrir une qualité d'image premium tout en réduisant le volume de données utilisé. TF1+ peut ainsi élargir son audience tout en maintenant un faible coût de possession.

. Grâce à l'efficacité d'Ateme en matière de bande passante, TF1 peut offrir une qualité d'image premium tout en réduisant le volume de données utilisé. TF1+ peut ainsi élargir son audience tout en maintenant un faible coût de possession. Un workflow unique pour de multiples canaux de diffusion . L'architecture logicielle d'Ateme s'adapte aux exigences techniques et qualitatives propres à chaque plateforme et à chaque partenaire.

. L'architecture logicielle d'Ateme s'adapte aux exigences techniques et qualitatives propres à chaque plateforme et à chaque partenaire. Un partenaire de long terme . Au-delà du déploiement actuel, Ateme propose une feuille de route d'innovation continue, permettant à TF1 d'adopter de nouveaux formats et de nouvelles technologies au rythme de l'évolution des usages.

. Au-delà du déploiement actuel, Ateme propose une feuille de route d'innovation continue, permettant à TF1 d'adopter de nouveaux formats et de nouvelles technologies au rythme de l'évolution des usages. Un modèle économique flexible . Ateme s'adapte aux différents modèles économiques et besoins spécifiques de TF1, facilitant ainsi le passage à l'échelle et l'innovation rapide. Cette agilité permet à TF1 d'exploiter de nouvelles sources de revenus tout en maîtrisant les coûts liés à son développement.

« TF1+ doit être disponible partout où se trouvent nos audiences, avec le même niveau de qualité et d'efficacité », déclare Antoine Charlet, Tech Lead Infra Streaming chez TF1 . « Ateme nous apporte une plateforme robuste et flexible, capable d'accompagner nos ambitions, et constitue un partenaire qui se projette à nos côtés dans l'avenir. »

« Nous sommes fiers d'accompagner TF1 dans le déploiement de TF1+ auprès de ses audiences sur tous les écrans », déclare Benjamin Etienne, Sales Manager Europe du Sud chez Ateme . « Notre rôle est d'aider TF1 à tirer le meilleur parti de ses contenus, aujourd'hui comme demain. C'est précisément l'objectif de notre feuille de route : utiliser l'IA générative pour créer de nouvelles expériences, telles que des résumés dynamiques et des formats verticaux 9:16 destinés aux audiences mobiles, et adopter des codecs de nouvelle génération comme AV1 afin d'offrir une meilleure qualité à moindre coût. »

À propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un leader français des médias, présent dans la télévision linéaire, le streaming et la production audiovisuelle. Sa priorité est de construire un modèle lui permettant de financer durablement la meilleure offre de divertissement gratuite et d'information de qualité. Chaque mois, 60 millions de Français plébiscitent ses programmes via ses chaînes en clair, et 42 millions en streaming sur TF1+. Son pôle Studio TF1 (ex-Newen Studios) qui réunit plus de 50 sociétés et labels en France et à l'international, est un acteur référent de la production et de la distribution.

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

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