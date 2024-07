Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ateme: recul de 17% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - Ateme annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros au deuxième trimestre 2024, en progression de 6% en comparaison annuelle, soit un cumul sur l'ensemble du premier semestre à un peu moins de 40,8 millions, en recul de 17%.



'Toutes les régions affichent des croissances d'activité élevées au premier semestre 2024, exceptée la zone nord-américaine qui pâtit d'un marché difficile', avance Michel Artières, le PDG de la société de solutions de compression et de diffusion vidéo.



Même s'il y voit un effet temporaire qui n'aura pas d'impact sur la croissance à moyen terme, il prévient qu'Ateme sera amenée à réévaluer ses objectifs financiers pour 2024 et à les mettre à jour à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels.





Valeurs associées ATEME 3,90 EUR Euronext Paris -2,50%