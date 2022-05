Ateme plus optimiste sur ses objectifs annuels

(AOF) - Ateme a relevé ses objectifs 2022 du fait d'une solide fin d'exercice 2021, de la forte croissance du premier trimestre et de l'effet d'entraînement du NAB Show, salon de référence du secteur. Le spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo table à présent sur une croissance du chiffre d'affaires de 15 à 20 % (sur une base comparable) pour l'exercice en cours (contre une croissance précédemment annoncée de 10 à 15 %) et un EBITDA proche de 10 millions d'euros (contre une fourchette de 5 à 10 millions d'euros au préalable).

Ateme maintient son objectif de 3 millions d'euros de revenu récurrent mensuel en 2024.

Le groupe a généré un chiffre d'affaires de 19,8 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de 34 % à périmètre courant et de 28 % sur une base comparable.

Le revenu récurrent mensuel (MRR) est passé de 1,960 million en janvier 2022 à 2,011 millions en avril 2022. " Cette progression est limitée, comme elle l'avait été au premier trimestre 2021, en raison de facteurs saisonniers, le premier trimestre étant d'ordinaire le moins actif de l'exercice ", précise le spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo.

