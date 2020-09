ATEME : marge brute en hausse au premier semestre 2020

(AOF) - Ateme a publié une perte nette de 2,6 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020 après une perte de 1,2 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel du spécialiste des équipements et des logiciels de compression vidéo ressort négatif à 2,2 millions d'euros contre -1,3 million au premier semestre 2019. La marge brute est, pour sa part, en progression de 4% à 14,6 millions.

Le chiffre d'affaires de la société est de son côté en repli de 3% (-5% à taux de change constant) à 29 millions d'euros.

La trésorerie disponible de l'expert de la compression vidéo s'élevait à 20,6 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 10,3 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Ateme souligne que cette forte hausse reflète essentiellement le niveau élevé de facturation au quatrième trimestre 2019, ainsi que les emprunts bancaires et prêts garantis par l'Etat (PGE), obtenus dans le cadre des mesures d'aide liées la crise de la Covid-19, à hauteur de 8 millions d'euros.

" Le premier semestre 2020 a démontré la capacité d'Ateme à continuer de faire croître sensiblement ses ventes de logiciels, ainsi que son chiffre d'affaires récurrent malgré l'environnement lié à la Covid-19. Dans ce contexte, nous avons toute confiance en notre capacité à enregistrer un nouvel exercice de croissance rentable " a déclaré Michel Artières, président-directeur général.

Avant d'ajouter '' forts de notre visibilité et de notre solide position de trésorerie, nous sommes entrés en négociations exclusives pour l'acquisition d'Anevia. Cette opération stratégique nous permettrait d'étoffer notre portefeuille de solutions logicielles pour la diffusion OTT et nous préparerait à vivre une année 2021 des plus passionnantes ".

Les revenus du troisième trimestre 2020 seront publiés le 5 novembre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.