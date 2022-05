Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ateme: dans le vert après un relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 15:37









(CercleFinance.com) - Ateme gagne plus de 3% après un relèvement de ses objectifs par la société, à l'occasion de la présentation d'un chiffre d'affaires en hausse de 34% (+28% en comparable) à 19,8 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022.



Le groupe table à présent sur une croissance du chiffre d'affaires de 15 à 20% (sur une base comparable) pour l'exercice en cours (et non plus de 10 à 15%) et un EBITDA proche de 10 millions d'euros (contre une fourchette de 5 à 10 millions au préalable).



'Dix-huit mois après l'acquisition d'Anevia, la démonstration de la puissante combinaison de nos technologies de diffusion vidéo de bout en bout a démarré ce qui nous amène à revoir à la hausse nos objectifs de l'exercice', explique son PDG Michel Artières.





Valeurs associées ATEME Euronext Paris +4.35%