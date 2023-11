Ateme confirme son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2023

(AOF) - Ateme a publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 20,5 millions d'euros, en baisse de 4% mais en hausse de 1% en données comparables. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023, il ressort en croissance de 8% à 69,56 millions d'euros. La région États-Unis/Canada a confirmé sa position de premier contributeur au chiffre d'affaires du spécialiste de la diffusion vidéo, représentant 44% du total du groupe, avec une hausse de 13% en données publiées comme en comparables.

"Le quatrième trimestre bénéficie historiquement d'un effet saisonnier positif, et 2023 ne sera pas différent, avec un pipeline substantiel à l'approche de la fin de l'année", indique Ateme dans un communiqué.

Dans ce contexte, la société confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 10 à 15% en données comparables pour l'ensemble de l'année et maintient également son objectif d'EBITDA supérieur à 5 millions d'euros, "même si, dans le contexte macroéconomique, cet objectif est logiquement plus difficile à atteindre".

Après une performance supérieure en 2021 et 2022, la croissance du MMR (Revenu récurrent mensuel) a marqué une pause au cours des neuf premiers mois de 2023. Toutefois, le MRR devrait renouer avec la croissance au quatrième trimestre, ce qui amène à confirmer la feuille de route et l'objectif de 2024.

