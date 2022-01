Ateme confirme ses objectifs

(AOF) - Ateme a enregistré un chiffre d'affaires de 25,5 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, en repli de 8% et de 12% sur une base comparable. Le spécialiste de l'infrastructure de diffusion vidéo rappelle que le quatrième trimestre 2020 avait été exceptionnellement robuste en raison du report de plusieurs projets d'envergure initialement prévus au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires total pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 s'élève à 81,1 millions d'euros, en progression de 15% et de 2% sur une base comparable.

Le revenu récurrent mensuel a progressé de 1,5 million d'euros en janvier 2021 à 1,96 million d'euros en janvier 2022, surpassant les anticipations de croissance annuelle de 400 000 euros.

Par conséquent, Ateme débute l'année avec plus de 23,5 millions d'euros de revenu récurrent, ce qui améliore largement la qualité et la visibilité de son chiffre d'affaires.

Comme à son habitude, le second semestre de l'année a été le témoin d'une accélération des ventes avec une répartition à 40%/60% du chiffre d'affaires annuel.

Le mix produit du second semestre étant similaire à celui du premier, la marge brute est attendue autour de 60% contre 55% en 2020. Cette progression de la marge brute permet au groupe de continuer à investir dans le développement de l'entreprise, notamment en R&D, avec un effectif global (en ETP) en hausse de 445 à 486. Par conséquent, l'Ebitda devrait se situer autour de l'équilibre.

Pour l'avenir, l'intégration d'Anevia est désormais totalement finalisée et les synergies devraient se matérialiser en 2022 tant en termes d'économies que de ventes croisées. L'objectif de croissance des ventes de 10 à 15% et l'objectif d'Ebitda de 5 à 10 millions d'euros sont confirmés pour la période 2022-2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / Logiciels : la consécration du cloud

La crise sanitaire a eu globalement un impact positif sur le monde du logiciel, notamment le marché français.

En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).

Le logiciel français se porte bien

En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.

Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.

Le cloud conforté par la crise sanitaire

D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130 milliards de dollars dans le cloud (+30% en un an). Elles n'ont investi « que » 90 milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.