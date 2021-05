ATEME confiant dans l'accélération de sa croissance

(AOF) - Au titre du premier trimestre, Ateme a dévoilé un chiffre d'affaires de 15,5 millions d'euros, en hausse de 26 %. Sa progression tombe à 8 % à taux de change et périmètre constants. Le revenu récurrent mensuel (MRR) est passé de 1,5 millions en janvier 2021 à 1,56 million en avril 2021. En raison de facteurs saisonniers (le premier trimestre étant d'ordinaire le moins actif de l'exercice) ainsi que de l'adoption très récente par Anevia du modèle économique visant à générer du chiffre d'affaires récurrent (MRR), cette performance ne doit pas être extrapolée sur la totalité de l'exercice.

Michel Artières, Président-Directeur Général d'Ateme, a commenté : " Nous sommes satisfaits de la performance du premier trimestre, et en particulier du fort rebond observé en Europe. Notre priorité demeure centrée sur la construction rapide d'un solide pipeline pour la solution logicielle NEA d'Anevia au sein du portefeuille de clients existants d'Ateme. La transition d'un nombre toujours plus important de nos clients vers des modèles générant des revenus récurrents est également un axe stratégique majeur. Tous les indicateurs sont au vert pour qu'Ateme atteigne ses objectifs à court et moyen terme. "

Le spécialiste de l'infrastructure de diffusion vidéo a affiché sa " confiance dans une accélération de la croissance du chiffre d'affaires au cours des prochains mois ".