Ateme : baisse organique de 4% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Ateme annonce un chiffre d'affaires du premier semestre clos au 30 juin 2021 de 32,4 millions d'euros, en hausse de 12% en données publiées. Il s'inscrit néanmoins en recul de 4% à taux de change et périmètre constants. Attendant un troisième trimestre solide, la société prévoit, pour l'exercice en cours, de dépasser son objectif de croissance de 10 à 15% en base publiée et de dégager une croissance de 0 à 5% sur une base comparable. Le fournisseur de solutions de compression et de diffusion vidéo prévient toutefois que son objectif d'EBITDA de cinq millions d'euros en 2021 'semble difficile à atteindre', mais estime que celui de 10 millions fixé à l'horizon 2022 'reste cependant réalisable'.

Valeurs associées ATEME Euronext Paris +0.50%