ATEME : +11 % pour le chiffre d'affaires en données comparables au quatrième trimestre

(AOF) - Ateme, spécialiste de l'infrastructure de diffusion vidéo, a enregistré un chiffre d'affaires de 27,6 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, en hausse de 32 % et de 11 % à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires total pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élève à 70,7 millions d'euros, en progression de 7 % par rapport à 2019 ; ce chiffre d'affaires est stable à taux de change et périmètre constants. L'acquisition d'Anevia, consolidé à partir de novembre 2020, a contribué à hauteur de 5,3 millions d'euros au chiffre d'affaires.

Ateme souligne que le chiffre d'affaires récurrent mensuel a fortement augmenté, passant de 880 000 euros en janvier 2020 à 1 500 000 euros en janvier 2021, en incluant la contribution d'Anevia.

Le groupe entend étendre son modèle stratégique générateur de chiffre d'affaires mensuel récurrent aux gammes de produits d'Anevia et augmenter, chaque année, la part de chiffre d'affaires récurrent mensuel dans le volume de chiffre d'affaires global.

Conformément aux prévisions, le mix produit a été plus favorable au second semestre de l'exercice qu'au premier, avec un rebond des ventes de logiciels TITAN d'Ateme et NEA d'Anevia, soutenant une amélioration de la marge brute qui devrait progresser de quelques points sur l'ensemble de l'exercice 2020.

" L'intégration d'Anevia progresse conformément à nos prévisions, voire parfois à un rythme plus soutenu. Nous sommes convaincus qu'elle sera source d'une importante création de valeur à l'avenir ", a ajouté Ateme.

Du côté des perspectives, le groupe indique qu'il reste un niveau d'imprévisibilité en 2021, la situation de la pandémie ne devant pas s'améliorer avant le second semestre.

Toutefois, il espère réaliser son ambition de doubler les chiffres de ventes de NEA d'Anevia au cours des deux prochaines années.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

