ATCO reçoit l'approbation réglementaire pour le projet de pipeline Yellowhead

ATCO ACOx.TO a déclaré vendredi avoir reçu l'approbation de la Commission des utilités publiques de l'Alberta sur sa demande d'évaluation des besoins pour le projet de pipeline Yellowhead.