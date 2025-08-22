ATCO reçoit l'approbation réglementaire pour le projet de pipeline Yellowhead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
ATCO ACOx.TO a déclaré vendredi avoir reçu l'approbation de la Commission des utilités publiques de l'Alberta sur sa demande d'évaluation des besoins pour le projet de pipeline Yellowhead.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer