ATARI : Wade J. Rosen prend 10,46% du capital et deviendra Président du Conseil d'administration

(AOF) - Ker Ventures, LLC et Wade J. Rosen annoncent que ce dernier a acquis des actions Atari auprès de KV, représentant 10,46% (9,59% base diluée) du capital de l'éditeur de jeux vidéo. Rosen a acquis ce jour auprès de KV un premier bloc de 22 520 000 actions Atari au prix de 0,3737 euro par action et achètera un deuxième bloc de 5 480 000 actions Atari au plus tard le 27 mars 2020, au même prix par action. La transaction se clôturera avec l'acquisition de ce deuxième bloc.

KV a également accordé à Rosen une option sur un bloc de 10 000 000 d'actions Atari, à exercer entre le 21 juillet 2020 et le 31 août 2020 sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes le jour de l'exercice de l'option, avec un minimum de 0,20 euro par action et un maximum de 0,50 euro par action.

Wade J. Rosen deviendra Président du Conseil d'administration d'Atari, Frédéric Chesnais restant Directeur Général du Groupe Atari.

Frédéric Chesnais reste Directeur Général du Groupe Atari. Pour s'assurer qu'au moins 50% des membres du Conseil soient indépendants, Frédéric Chesnais a temporairement démissionné du Conseil jusqu'à l'Assemblée Générale de septembre 2020. Au closing de cette transaction, le Conseil d'Administration sera composé comme suit : Wade J. Rosen (Président du Conseil), Kelly Bianucci (nouvelle administratrice indépendante), Alyssa Padia (administratrice indépendante) et Alexander Zyngier.

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.