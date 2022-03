Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atari: vers un transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 10:45

(CercleFinance.com) - Atari indique que son conseil d'administration a décidé de soumettre à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 avril, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris.



Ce projet vise à lui permettre d'être admise aux négociations sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, avec un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels de la société par rapport au marché réglementé.



Sous réserve de l'approbation du projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.