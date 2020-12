Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atari : placement privé réalisé avec succès Cercle Finance • 22/12/2020 à 09:22









(CercleFinance.com) - Atari annonce le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du DPS dans le cadre d'un placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres, principalement en France et dans le reste de l'Union Européenne. L'éditeur de jeux vidéo a placé 18.163.337 actions nouvelles, au prix unitaire de 0,32 euro, pour un montant total de 5,81 millions d'euros (soit 6,09% du capital social post-opération) sursouscrit par rapport aux cinq millions d'euros prévus initialement. Avec les fonds levés, Atari va accélérer le développement de l'Atari VCS afin d'atteindre plus rapidement le rythme de croisière de production prévu au premier trimestre 2021 et faciliter la montée en puissance des réseaux de distribution aux États-Unis et à l'international.

Valeurs associées ATARI Euronext Paris -1.79%