ATARI, parmi les plus fortes baisses du SRD à la mi-séance du mardi 8 juin 2021

L'éditeur de jeux vidéo repart à la baisse après avoir gagné 7,7% hier. Il avait annoncé une nouvelle étape dans la stratégie de développement de sa division Atari Blockchain. Le groupe continue de donner la priorité au développement de NFTs, de places de marché ainsi que de mondes virtuels, notamment à travers une nouvelle licence accordée à CBI (Crypto Blockchain Industries SA), une société fondée et dirigée par Frédéric Chesnais, pour le développement d'un monde virtuel incorporant la technologie blockchain. Atari SA a mis en place avec CBI un contrat de licence non exclusif d'une durée initiale de 3 ans, renouvelable deux fois par période de deux ans avec un taux de royautés de 50% des revenus nets générés par les produits sous licence. Par ailleurs, Atari a aussi une option d'achat portant sur 5% du capital entièrement dilué de CBI pour un montant nominal, une fois que CBI a obtenu au moins 1 million de dollars de financement par des tiers. CBI est une société d'investissement dans la blockchain et a notamment pour objectif de développer un monde virtuel intégrant l'Atari Token pour les transactions. Pour éviter les conflits d'intérêts, Frédéric Chesnais quitte son poste d'administrateur d'Atari SA.

Croissance du marché pour 2020

Le marché total du jeu vidéo a bondi de 51% en Europe pendant le premier confinement, du 16 mars au 31 mai. Ensuite, le secteur a bénéficié des sorties de jeux vidéo qui ont rencontré un vif succès : « Final Fantasy VII Remake », « Ghost of Tsushima », « The Last of us 2 » (tous trois jeux de la console PS4 de Sony), « Super Mario 3D All-Stars » (console Switch de Nintendo), « World of Warcraft » (jeu sur PC) ou encore « Cyberpunk 2077 » (PC, PS4, Xbox).

En revanche, en France le second confinement a eu un impact négatif sur les ventes, illustrant l'impact de la fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels. Néanmoins le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) estime qu'au final l'année 2020 sera une très bonne année pour le marché français. Les ventes réalisées en e-commerce sont à des niveaux très élevées. Les foyers se sont équipés en consoles et en accessoires lors du premier confinement, et les ventes de la PlayStation 5 et des Xbox Series sont très bonnes. La demande est même bien supérieure à l'offre disponible. L'an passé, le marché du jeu vidéo représentait 4,8 milliards d'euros, en recul de 2,8% par rapport à 2018.