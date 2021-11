Atari nomme un nouveau directeur pour sa crypto-monnaie

(AOF) - Atari a annoncé la nomination de Matthew Burnett, succédant à Frédéric Chesnais, en tant qu’Administrateur et Directeur Général de la filiale Atari Chain Limited, qui gère les opérations liées à la crypto-monnaie d'Atari. Matthew Burnett est diplômé en finance de l'université d'État de l'Iowa, et a mené sa carrière dans le secteur de la gestion de patrimoine. Il a travaillé pour des institutions telles que UBS et Bank of America Merrill Lynch, avant de fonder sa propre société. Matthew continuera également à occuper le poste de vice-président des opérations stratégiques pour Atari Inc.

AOF - EN SAVOIR PLUS