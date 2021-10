Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atari : les résultats annuels révisés à la baisse information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Atari chute de plus de 7% lundi à la Bourse de Paris après l'annonce de la révision à la baisse de ses résultats pour l'exercice 2020/2021, clos fin mars. Le groupe de jeux vidéo explique que le traitement comptable de transactions impliquant des actifs digitaux et les frais de production des jeux mobiles 'free-to-play' sont à l'origine de cette révision à la baisse par rapport aux chiffres qui avaient été communiqués en août. Atari précise que ses nouvelles estimations font apparaitre une perte nette de 11,9 millions d'euros, contre une précédente prévision chiffrée à -5,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires annuel a lui aussi été revu à la baisse, passant de 21,4 à 18,9 millions d'euros. Alors que le marché parisien affiche un gain de 6% dans l'intervalle, le cours de Bourse d'Atari a fondu de plus de 62% sur les six derniers mois. D'après les analystes d'EuroLand Corporate, l'annonce de la nouvelle stratégie mise en oeuvre par le groupe n'a pas convaincu les investisseurs. 'La promesse de se consacrer au développement de jeux premium à forte valeur ajoutée ne suffit pas à cacher la réalité financière d'un tel projet', explique la société de Bourse. 'En effet, ces changements, avant de porter leur fruit, vont générer un impact négatif sur les résultats de cet exercice', estime EuroLand dans une récente note.

Valeurs associées ATARI Euronext Paris -7.91%