Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atari : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 21/02/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Atari annonce ce jour le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 3,6 millions d'euros. Celle-ci est garantie à plus de 75%, par un investisseur institutionnel et par deux studios de développement. Ces deux derniers 'participeront à hauteur de la part qui ne serait pas souscrite par les actionnaires existants'. Atari annonce par ailleurs le lancement de nouveaux jeux mobiles, 'Atari Combat : Tanks & Puzzles' et 'Mob Empire'. 'Lancement des jeux dans les prochains mois avec une contribution au chiffre d'affaires d'Atari dès l'exercice 2020/2021', annonce le groupe.

Valeurs associées ATARI Euronext Paris -4.77%