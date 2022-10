Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atari: Irata détient plus du quart du capital et des votes information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 17:37









(CercleFinance.com) - La société états-unienne Irata a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 octobre 2022, le seuil de 25% du capital puis le 4 octobre 2022 le seuil de 25% des droits de vote de la société Atari.



Au 6 octobre 2022, Irata LLC détient finalement 99 602 451 actions Atari représentant autant de droits de vote, soit 26,04% du capital et 25,80% des droits de vote de cette société.



Ces franchissements de seuils résultent de l'acquisition d'actions Atari sur le marché dans le cadre du projet d'offre publique d'achat déposé le 28 septembre 2022 par Irata sur les actions de la société Atari .







Valeurs associées ATARI Euronext Paris 0.00%