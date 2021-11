Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atari : investissement stratégique dans Antstream Limited information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Atari annonce un investissement stratégique de 3,5 millions de dollars dans Antstream Limited et une option d'achat des actifs de Mobygames, Limited, y compris le site Web et la base de données Mobygames. L'investissement dans Antstream Limited a été effectué conformément à un contrat de prêt convertible qui peut être converti en actions d'Antstream Limited lors d'un financement futur, avec un investissement initial de 500.000 dollars. L'option d'achat des actifs de Mobygames a été fixée à un prix d'achat de 1,5 million de dollars et pourrait être conclue d'ici fin mars 2022. En outre, Atari a conclu la vente de certaines parcelles de terrain NFTs dans The Sandbox à un tiers pour 4.284.000 dollars.

Valeurs associées ATARI Euronext Paris +3.81%