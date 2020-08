Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atari : hausse de 15% du résultat opérationnel en 2019-20 Cercle Finance • 13/08/2020 à 09:13









(CercleFinance.com) - Atari publie au titre de son exercice 2019-20 un résultat net part du groupe de 2,3 millions d'euros, à comparer à 2,7 millions au titre de l'exercice précédent, mais un résultat opérationnel en hausse de 15,2% à 2,9 millions. Au 31 mars 2020, l'éditeur de jeux vidéo a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros, en croissance de 16,5% (+10,2% à taux de change constant), tandis que son taux de marge brute s'est amélioré à 90% contre 81,1% pour l'exercice précédent. 'Pour 2020-21, tout comme pour les précédents exercices, l'objectif financier reste l'accroissement de la profitabilité avec pour priorité la valorisation de la marque Atari et du portefeuille de jeux', affirme-t-il.

Valeurs associées ATARI Euronext Paris -2.68%