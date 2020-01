ATARI : forte dégradation des résultats au premier semestre

(AOF) - Le premier semestre de l'exercice 2019-2020 s'est achevé le 30 septembre 2019 et Atari a généré un résultat net part du groupe de 0,1 million d'euros contre 1,8 million, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant de l'éditeur de jeux vidéo a chuté de 68,03% à 0,7 million d'euros. Le chiffre d'affaires a reculé de 0,42% à 10,7 millions d'euros.

" Le niveau d'activité reflète principalement une saisonnalité plus forte des revenus de licences sur le 2ème semestre, permettant en particulier de favoriser la mise en place de contenus dédiés à l'Atari VCS (lancement au dernier trimestre 2019-2020)", a commenté Atari. Cette évolution est également due à un lancement plus important de nouveaux jeux au second semestre par rapport au premier semestre de l'exercice en cours.

Sur la base de la saisonnalité attendue et des lancements du second semestre de l'exercice 2019-2020, le groupe réitère ses objectifs, à savoir l'accroissement de la profitabilité avec pour priorité la valorisation du portefeuille de jeux et de la marque Atari.