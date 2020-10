ATARI flambe : vente publique de l'Atari Token le 29 octobre prochain

(AOF) - Atari bondit de 20,60% à 0,322 euro après avoir annoncé le lancement de la vente publique de l'Atari Token le 29 octobre 2020 sur bitcoin.com Exchange. La valeur unitaire de l'Atari Token a été fixée à 0,25 dollar avec un plafond de l'émission d'un million de dollars. La cotation de la crypto-devise s'effectuera à l'issue de la vente publique. L'Atari Token est émis par Atari Chain, filiale d'Atari, SA, détenue à parité avec le groupe ICICB et basée à Gibraltar. Atari a droit à 35% du chiffre d'affaires provenant de la vente de l'Atari Token.

Atari se fixe pour nouvelle mission la conquête du domaine des crypto-devises en créant un token de référence pour l'industrie du jeu vidéo, permettant d'accéder à un maximum de plateformes et d'utilisateurs grâce à atarichain.com, le wallet Atari, et plus généralement la création d'un écosystème blockchain ancré autour de la marque Atari.

Atari a d'ores et déjà conclu de nombreux accords de partenariat. Les premiers cas d'utilisation se situent dans les domaines où le groupe est déjà actif : les jeux vidéo ou les jeux blockchain, avec des ambitions de s'élargir vers l'univers DeFi (Decentralised Finance) pour le financement de jeux.

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.