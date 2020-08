ATARI : extension du partenariat avec Animoca Brands

(AOF) - Le groupe Atari a annoncé une extension importante de son partenariat existant avec Animoca Brands, expert dans le domaine de l'entertainment avec une spécialisation dans le

domaine des jeux blockchain et la gamification. L'éditeur et producteur de divertissement interactif rappelle qu'il avait signé, en décembre 2018, un contrat de licence avec Animoca Brands pour développer des versions blockchain de ses jeux mobiles RollerCoasterTycoon Touch et Goon Squad.

" Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Animoca Brands, dont la vision pour l'intégration de la technologie blockchain dans les jeux vidéo est parfaitement alignée avec la nôtre. Lors de la signature de notre premier accord nous avions toujours envisagé de l'élargir aux plus grands classiques du catalogue Atari pour en proposer des versions blockchain ", a déclaré Frédéric Chesnais, directeur général d'Atari.

Avant d'ajouter " notre ambition pour l'Atari VCS est de développer un écosystème qui donne à l'utilisateur le plus grand nombre d'outils de création et de divertissement. Les jeux blockchain dans le cadre d'un monde virtuel sont des exemples représentatifs du type de divertissements que nous voulons proposer au public de l'Atari VCS. Il n'était donc que naturel de demander à notre partenaire Animoca Brands, dont le leadership dans le domaine des jeux blockchain est incontestable, de proposer ses jeux blockchain directement sur l'Atari VCS. "

" Cette extension significative de notre partenariat avec Atari nous permet de d'ajouter certains des plus grands jeux jamais produits à notre stratégie blockchain et sur nos plateformes, notamment notre plateforme hyercasual Gamee et notre plateforme de cartes de collection Quidd. Nous nous réjouissons de l'opportunité de projeter ces jeux dans le futur " a commenté Yat Siu, co-fondateur et président d'Animoca Brands.

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.