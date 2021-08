Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atari : en pertes sur l'exercice 2020-21 information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Atari fait part d'un résultat net estimé à -5,5 millions d'euros au titre de son exercice 2020-21 (clos fin mars), à comparer à +2 millions pour l'exercice précédent, ainsi que d'un résultat opérationnel courant de -0,6 million, contre +2,9 millions en 2019-20. A 21,4 millions d'euros, son chiffre d'affaires a diminué de 10,9% (-6,9% à taux de change constant) avec un recul de près de 45% des activités de licence, freinées par les effets de la crise sanitaire, et dans une moindre mesure le ralentissement de l'activité jeux vidéo. Atari précise que les procédures d'audit sur ses comptes consolidés sont en cours de finalisation, requérant encore certains travaux de vérification de la part des Commissaires aux comptes. Par ailleurs, le calibrage du budget 2021-22 est en cours.

Valeurs associées ATARI Euronext Paris -1.55%