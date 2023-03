Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atari: émission d'obligations convertibles, l'action baisse information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 11:15

(CercleFinance.com) - L'action Atari accuse jeudi l'une des plus fortes baisses du marché parisien suite à l'annonce d'une émission d'obligations convertibles pour un montant de 30 millions d'euros.



La transaction a pour objectif de répondre aux besoins en trésorerie dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de croissance et du refinancement de la dette, explique le groupe de jeux vidéo dans un communiqué.



Atari a également annoncé ce jeudi avoir signé un accord en vue d'acquérir 100% de Night Dive Studios, une société américaine de développement et d'édition de jeux vidéo basée à Vancouver (Washington).



L'entreprise explique que ce rachat va lui permettre d'enrichir son portefeuille de droits de propriété intellectuelle et d'utiliser les capacités technologiques de Night Dive dans le cadre de sa stratégie de croissance ciblée sur les jeux 'rétro'.



Pour l'exercice fiscal clos en décembre 2022, Night Dive - qui a publié plus de 100 titres et qui prévoit de lancer cette année une version actualisée du classique 'System Shock' - a enregistré un chiffre d'affaires d'environ trois millions de dollars.



Le titre Atari abandonne actuellement 6,6% alors que le marché parisien ne recule que de 0,4% en moyenne.