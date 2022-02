Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atari: diverses mesures mises en oeuvre, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 12:13

(CercleFinance.com) - Atari a annoncé lundi la mise en oeuvre de toute une série de mesures visant à renforcer son bilan et à opérer un regroupement d'actions, avec en vue un projet de transfert de cotation sur Euronext Growth.



La société de de divertissement interactif - qui prépare actuellement une recapitalisation d'un montant de l'ordre de 22 à 25 millions d'euros - dit envisager dans le sillage de la réalisation de cette levée de fonds un transfert sur ce segment de marché jugé plus approprié à sa taille actuelle.



Ce choix devrait par ailleurs lui permettre de réduire sa charge de conformité.



Ce transfert de cotation pourrait par ailleurs être précédé ou suivi d'un regroupement d'actions, afin de renforcer l'attractivité des actions et d'en limiter la volatilité.



Le groupe - qui rencontre des difficultés avec ICICB dans l'exécution des licences - ajoute qu'il pourrait être amené à résilier les contrats correspondants, ce qui entraînerait une dépréciation pouvant s'élever jusqu'à 11,4 millions de dollars.



En outre, Atari fait actuellement appel d'une décision défavorable dans un cas de défense de sa propriété intellectuelle et conteste une demande d'honoraires et de frais de plus de deux millions de dollars.



Suite à toutes ces annonces, le titre décrochait de quasiment 8% en milieu de journée à la Bourse de Paris.