Atari: deux millions de dollars investis dans tinyBuild

(CercleFinance.com) - Atari a décidé d'investir deux millions de dollars dans tinyBuild, un concepteur américain de jeux vidéo, annonce jeudi le groupe dans un communiqué.



A l'issue de cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la dernière augmentation de capital de 14 millions réalisée par tinyBuild, Atari détiendra environ 7,5% des actions de l'éditeur.



Créé en 2013, tinyBuild dispose d'un catalogue de plus de 80 titres dans de nombreux genres et cote depuis 2021 sur l'AIM, le segment de la Bourse de Londres réservée aux petites entreprises.



Dans son communiqué, Atari loue l'état d'esprit 'indépendant' de la société, qui s'inscrit selon lui dans la droite ligne de son approche stratégique de long terme.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Atari progressait de plus de 2% dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées ATARI Euronext Paris -0.38%