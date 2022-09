Atari cible d'une OPA amicale d'Irata

(AOF) - Atari, Wade Rosen, son PDG et Irata LLC, société contrôlée par ce dernier, ont conclu le 25 septembre 2022, un accord en vue du dépôt par Irata d'une offre publique d'achat amicale visant les actions Atari, à un prix de 0,19 euro par action Atari. Le conseil d'administration d'Atari a accueilli favorablement et à l'unanimité l'opération envisagée, qui viendrait soutenir la stratégie du groupe. L'offre permettrait également aux actionnaires d'Atari qui le souhaitent d'obtenir une liquidité immédiate avec une prime sur le cours de bourse.

Le prix de l'offre valorise 100% des titres de la société à 72,7 millions d'euros et fait ressortir une prime de 45,6% sur le cours de l'action Atari à la clôture du marché le 22 septembre 2022.

A l'issue de l'offre, Irata n'a pas l'intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Atari ni de demander leur radiation de la cotation.

Irata détient directement et indirectement, 21,37% du capital et 21,18% des droits de vote d'Atari.

Le projet d'offre s'inscrit dans la volonté d'Irata et de Wade Rosen, PDG de la société, de soutenir le développement d'Atari en acquérant de façon amicale et volontaire le contrôle de la Société afin de soutenir sa stratégie visant à étendre l'écosystème d'Atari dans ses quatre activités : jeux, hardware, licence et blockchain.

L'offre ne devrait pas avoir d'impact sur les effectifs ni sur la gouvernance d'Atari.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.