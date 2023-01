Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: vise un BPA ajusté de 2,35 $ à 2,45 $ en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 13:04









(CercleFinance.com) - Les revenus tirés des activités poursuivies pour le quatrième trimestre ont totalisé 31,3 milliards de dollars, contre 31,1 milliards de dollars au même trimestre de l'exercice précédent, en hausse de 0,8 %.



La perte d'exploitation lié aux activités poursuivies s'est établie à -21,1 milliards de dollars, contre un bénéfice de 4,9 milliards de dollars au même trimestre de l'exercice précédent.



La perte s'est établie à -23,1 milliards de dollars au 4ème trimestre contre un bénéfice de 5,2 milliards de dollars. Le bénéfice par action ordinaire provenant des activités poursuivies ressort à -3,20 $ (contre 0,66 $). Le BPA ajusté provenant des activités poursuivies est de 0,61 $, contre 0,56 $ à l'exercice précédent.



Les revenus tirés des activités poursuivies pour l'ensemble de l'exercice ont totalisé 120,7 milliards de dollars contre 134,0 milliards dollars en 2021, en baisse de 9,9 %.



La perte ressort à -6,9 milliards de dollars contre un profit de 23,8 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice par action ordinaire s'inscrit à -1,10 $ (3,02 $ pour l'exercice 2021). Le BPA ajusté provenant des activités poursuivies est de 2,57 $.



Pour l'ensemble de l'année 2023, AT&T s'attend à un BPA ajusté de 2,35 $ à 2,45 $.





