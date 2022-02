Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: vers une scission des parts dans WarnerMedia information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - AT&T annonce que son conseil d'administration a décidé de scinder sa participation dans WarnerMedia dans le cadre de la transaction précédemment annoncée avec Discovery, scission qui se fera par une distribution au prorata à ses actionnaires existants.



Cette opération sera suivie de la fusion de WarnerMedia avec Discovery et devrait être conclue au deuxième trimestre 2022. La fusion donnera naissance à Warner Bros. Discovery (WBD), dont environ 71% du capital sera ainsi détenu par les actionnaires d'AT&T.



En outre, pour tenir compte de la distribution de WarnerMedia aux actionnaires, le conseil a approuvé un dividende annuel post-clôture attendu de 1,11 dollar par action, 'qui devrait figurer parmi les rendements de dividende les plus élevés des entreprises américaines'.





