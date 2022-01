AT&T, Verizon: le lancement de la 5G a eu peu d'impact sur les liaisons aériennes

(AOF) - Alors que les compagnies aériennes redoutaient des conséquences catastrophiques suite au lancement, hier, de la 5G aux Etats-Unis, les perturbations annoncées ont finalement été moins nombreuses qu'attendu. Une poignée de vols impliquant des Boeing 777 ont été annulés, rapporte le Wall Street Journal, comme la liaison de British Airways entre l'aéroport international O'Hare de Chicago et Londres Heathrow. Mais plusieurs transporteurs internationaux comme Emirates et des compagnies japonaises sont revenus sur leurs décisions de suspendre certains vols.

