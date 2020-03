Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : va verser un dividende de 52 cents par action Cercle Finance • 27/03/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le groupe AT & T annonce ce jour que son conseil d'administration a décidé le versement d'un dividende trimestriel de 0,52 dollar par action. 'Le dividende est payable le 1er mai 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 avril', précise le groupe.

Valeurs associées AT&T NYSE -2.17%