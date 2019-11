Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT & T : va ouvrir les précommandes d'un premier appareil 5G Cercle Finance • 22/11/2019 à 14:35









(CercleFinance.com) - AT & T annonce ce vendredi qu'il ouvrira les commandes de son premier smartphone 5G le 25 novembre, avant même l'ouverture des offres 5G à l'échelle nationale, prévues au cours du premier semestre 2020. La semaine prochaine, l'opérateur lancera en effet les précommandes du Samsung Galaxy Note10 +, qui permettra d'accéder au réseau 5G d'AT & T dès son lancement. L'appareil, vendu avec forfait à partir de 350 dollars, permettra de jouer de manière ultra-réactive, une navigation plus précise et des communications vidéo en temps quasi réel.

Valeurs associées AT&T NYSE 0.00%