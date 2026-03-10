 Aller au contenu principal
AT&T va investir 250 milliards de dollars sur cinq ans aux États-Unis pour renforcer les infrastructures
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 3,4,6)

AT&T T.N prévoit d'investir plus de 250 milliards de dollars surcinq ans aux États-Unis pour développer son infrastructure de réseau, a déclaré mardi le fournisseur de services de télécommunications.

Les opérateurs télécoms américains ont investi de manière agressive dans la fibre optique et les réseaux 5G, car ils sont en concurrence avec les fournisseurs de câble et cherchent à prendre en charge des services à forte intensité de données dans un contexte d'adoption croissante de l'IA.

Les 250 milliards de dollars comprennent les investissements en capital, ainsi que les coûts d'exploitation sur la période, plutôt que des dépenses entièrement nouvelles, a déclaré l'entreprise.

L'investissement est à comparer aux estimations des analystes qui tablent sur 111,61 milliards de dollars de dépenses en capital jusqu'en 2030, selon les données de Visible Alpha.

L'entreprise, qui emploie 110 000 personnes aux États-Unis, a déclaré qu'elle embaucherait des milliers de techniciens cette année.

