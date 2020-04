Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : un nouveau CEO pour WarnerMedia Cercle Finance • 01/04/2020 à 18:23









(CercleFinance.com) - Le groupe AT&T annonce ce soir que Jason Kilar a été nommé CEO de WarnerMedia. Cette nomination sera effective le 1er mai.

Valeurs associées AT&T NYSE -4.44%