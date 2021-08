AT&T : travaille autour de la connexion 5G des véhicules GM

(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce collaborer avec AT&T afin d'apporter une connectivité cellulaire 5G à des millions de véhicules GM sortant de la chaîne de montage au cours de la prochaine décennie aux États-Unis.

'GM et AT&T travaillent ensemble pour établir la référence en matière de connectivité automobile avec l'architecture de réseau cellulaire de cinquième génération et répondre aux besoins d'un avenir entièrement électrique et autonome', assure le constructeur américain.

Réseau amélioré, téléchargements plus rapides, mise à jour logicielles fiables et sécurisées, service de navigation, de cartographie et systèmes vocaux améliorés... le connectivité 5G sera disponible dans certains véhicules à compter de 2024. Par ailleurs, les véhicules 2019 équipés de la 4G LTE ainsi que les véhicules plus récents pourront profiter de ce réseau de 5e génération, précise GM.

Ce déploiement fait partie de la vaste stratégie de GM et d'AT&T visant à 'lancer la plus grande flotte au monde de véhicules compatibles 5G'.