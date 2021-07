Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : signe un contrat d'opérateur virtuel avec Dish Cercle Finance • 19/07/2021 à 14:31









(CercleFinance.com) - Le géant américain des télécoms AT&T a annoncé lundi la signature d'un contrat d'opérateur mobile virtuel (MVNO) avec le groupe de télévision par satellite Dish. Aux termes de cet accord stratégique de long terme, Dish proposera aux abonnés de ses services Boost Mobile, Ting Mobile et Republic Wireless un accès à la couverture du réseau d'AT&T, en plus de celle de son nouveau réseau 5G. Dish s'est donné comme objectif de couvrir avec son propre réseau 5G quelque 70% de la population américaine d'ici à 2023. Le réseau 5G d'AT&T est de son côté déjà accessible par 250 millions d'américains.

