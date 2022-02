Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: rejoint le programme Startup 5G d'Ericsson information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 16:37









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que AT&T a rejoint son programme 'Ericsson Startup 5G', une initiative pilotée par le ConsumerLab d'Ericsson ayant pour objet d'aider les fournisseurs de services de communication (CSP) à commercialiser la 5G, en s'appuyant sur des années de recherche sur le comportement et les tendances des consommateurs.



AT&T devient ainsi le premier fournisseur américain de services à rejoindre ce programme mondial, aux côtés d'un éventail d'entreprises innovantes du monde entier cherchant à stimuler les innovations 5G.



Ericsson précise que son programme Startup 5G prend en charge l'exploration et l'identification de capacités innovantes couvrant plusieurs segments de consommateurs et touchant des technologies dans des domaines tels que le divertissement, les médias, les jeux, les sports ou l'apprentissage.





