AT&T : recrutement d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - AT&T annonce l'arrivée de Pascal Desroches en tant que directeur financier à compter du 1er avril 2021. Il succédera ainsi à John Stephens qui prendra sa retraite en mars prochain après 28 années passées au sein de l'entreprise. Auparavant directeur financier chez WarnerMedia, Pascal Desroches occupera le poste de vice-président exécutif senior d'AT&T - Finances pendant la période de transition. Par le passé, il a également occupé des postes à responsabilité chez Turner et Time Warner Inc. Il a aussi été associé chez KPMG et a occupé le poste de conseiller principal du chef comptable de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis .

Valeurs associées AT&T NYSE +0.12%