AT&T: réalise près de 20 Mds$ de bénéfice en 2021 information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 12:58

(CercleFinance.com) - AT&T publie un chiffre d'affaires consolidé de 41 Mds$ au titre du 4e trimestre 2021, en recul de 10,4% par rapport au 4e trimestre 2020, une baisse due à la cession d'activités comme US Video ou Vrio, ainsi qu'à la baisse d'activité de la branche Business Wireline.



En revanche, l'EBIT trimestriel ressort à 5,3 Mds$ contre -10,7 Mds$ au 4e trimestre 2020 - l'exercice 2020 ayant été marqué par les dépréciations d'actifs hors trésorerie, précise la société.



AT&T déclare un bénéfice net au 4e trimestre de 5 Mds$, loin de la perte de 13,9 Mds$ enregistrée l'an dernier à la même période.



Finalement, le BPA ajusté trimestriel s'établit à 0,78$ contre 0,75$ un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, AT&T présente un chiffre d'affaires consolidé de 168,9 Mds$, contre 171,8 Mds$ un an plus tôt, là encore en raison de la cession de certaines activités.



L'EBIT annuel ressort à 23,3 Mds$, contre 6,4 Mds$ en 2020. Le bénéfice net annuel s'élève à 19,9 Mds$ contre une perte de 5,4 Mds$ il y a douze mois.

Le BPA ajusté annuel s'établit finalement à 3,4$ contre 3,18$ en 2020.



' Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de connectivité. Notre objectif est désormais d'être le meilleur fournisseur de connectivité aux États-Unis et de veiller à ce que nos actifs médiatiques soient positionnés pour se développer, explique John Stankey, directeur général d'AT&T.



'Une fois que nous aurons fait cela, nous libérerons la véritable valeur de nos activités et offrirons une excellente opportunité aux actionnaires', conclut-il.