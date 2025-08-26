 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AT&T rachète certaines licences de spectre à EchoStar pour 23 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 5 à 8)

AT&T T.N a annoncé mardi avoir accepté d'acheter certaines licences de spectre sans fil à EchoStar

SATS.O pour environ 23 milliards de dollars, alors que le géant américain des télécoms étend son réseau pour rester en tête sur un marché concurrentiel.

Les actions de la société de communication par satellite EchoStar ont bondi de plus de 40 % dans les échanges avant la mise sur le marché, tandis qu'AT&T a progressé de 1,5 %.

L'accord fait progresser les plans d'investissement d'AT&T visant à accélérer la construction de son réseau de fibre optique et de 5G, alors que le marché du sans-fil est saturé et que l'utilisation d'internet augmente.

Les licences couvrent au total plus de 400 marchés à travers les États-Unis et renforceront les avoirs d'AT&T en matière de spectre à bande basse et à bande moyenne, a déclaré l'entreprise.

Les deux sociétés ont également convenu mardi d'étendre leur accord de services de réseau, permettant à EchoStar d'opérer en tant qu'opérateur de réseau mobile hybride (MNO) fournissant des services sans fil sous la marque Boost Mobile. AT&T sera le partenaire principal du réseau.

AT&Ta également réitéré ses prévisions financières pour 2025 et a déclaré qu'elle avait l'intention de financer l'achat du spectre à l'aide de ses liquidités et d'emprunts supplémentaires.

En mai, l'opérateur sans fil a conclu un accord pour acquérir les activités de fibre optique grand public de Lumen Technologies LUMN.N pour 5,75 milliards de dollars en espèces.

