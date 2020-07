Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : publie des trimestriels au-dessus des attentes Cercle Finance • 23/07/2020 à 13:48









(CercleFinance.com) - Le groupe AT & T annonce ce jeudi un bénéfice par action pour le dernier trimestre, en données ajustées, de 0,83 dollar, en baisse de 6 cents par rapport à la même période l'an passée. Le BPA ajusté n'en reste pas moins supérieur aux attentes des analystes. Le consensus visait en effet 0,79 dollar. Les revenus, en données consolidées, s'affichent pour leur part à 41 milliards de dollars. Un an plus tôt, ils se montaient à 45 milliards.

Valeurs associées AT&T NYSE 0.00%