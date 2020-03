Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : obtient de nouveaux spectres réseaux aux USA Cercle Finance • 31/03/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - AT&T annonce ce mardi avoir été retenu pour des licences de spectre réseau couvrant plus de 99% de la population américaine. 'Avec ces spectres nouvellement acquis et nos avoirs existants, AT&T continue de développer et d'augmenter la capacité du plus grand réseau du pays', commente le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées AT&T NYSE -1.29%