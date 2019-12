Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T : nouveau film d'horreur prévu pour 2020 Cercle Finance • 17/12/2019 à 13:20









(CercleFinance.com) - Après le succès de 'Joker' cette année, Warner Bros. annonce qu'il va distribuer un nouveau film d'horreur dans le monde l'année prochaine, 'Malignant', film financé indépendamment par Starlight Media et Midas Innovation. La filiale de cinéma d'AT&T précise que cette dernière création de James Wan, l'architecte de l'univers 'Conjuring' ('Aquaman,' 'Furious 7'), a commencé son tournage à Los Angeles. Sa sortie en salles est prévue le 14 août prochain.

Valeurs associées AT&T NYSE +0.92%