AT&T: Marissa Mayer rejoint le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - AT&T a annoncé lundi la nomination à son conseil d'administration de Marissa Mayer, l'ancienne directrice générale de Yahoo!, avec effet immédiat.



L'opérateur de télécommunications américain précise que la femme d'affaires va lui apporter son expertise en matière de technologie et de stratégie d'engagement des internautes.



Diplômée d'informatique à Stanford, où elle s'est notamment spécialisée dans l'IA, Marissa Mayer avait dirigé Yahoo! entre 2012 et 2017 avant de créer sa propre start-up, Sunshine Products, en 2018. Elle avait été, en 1999, la première femme ingénieure à rejoindre Google.



Elle siège, depuis 2012, au conseil d'administration de Walmart.





Valeurs associées AT&T NYSE +0.50%